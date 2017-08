Quelques jours avant sa première rencontre officielle prévue samedi à 19h face à Léopoldsburg en Coupe de Belgique, le RWDM disputait une nouvelle rencontre amicale, la première au stade Machtens.

Face à la réserve du Lierse, les Molenbeekois ont livré une rencontre appliquée et de qualité, certainement la meilleure depuis le début de la préparation.

Bova s’est à nouveau montré très dangereux, auteur d’un doublé et à la base de nombreuses occasions molenbeekoises. On a aussi eu droit aux grands débuts de Jean-François Mbuba. Le nouvel attaquant du RWDM, meilleur buteur de D1 amateurs avec Virton la saison dernière, n’a eu besoin que de 40 petites minutes pour inscrire son premier but avec le RWDM.

Le Lierse a bien réduit la marque sur penalty en seconde période mais Lutula a donné son allure définitive au score en inscrivant le 4-1.

Prochain rendez-vous pour le RWDM, ce samedi à 19h, au stade Machtens, face à Léopoldsburg.