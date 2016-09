Le Slovène Ceferin est élu président de l'UEFA

Football

Il remplace Platini, actuellement suspendu de toute activité liée au football, pour la suite de son mandat.

Le Slovène Aleksander Ceferin, 48 ans, a été élu président de l'UEFA mercredi à Athènes pour une durée de deux ans et demi, temps du mandat qui restait à Michel Platini, suspendu par la justice interne de la Fifa.

Ceferin a été élu à une écrasante majorité de 42 voix contre 13 (chacune des 55 fédérations de l'UEFA avait une voix) face à l'autre candidat à cette élection, le Néerlandais Michael van Praag, 68 ans.

"Dire que je suis sans expérience, c'est irrespectueux pour les présidents des petites et moyennes fédérations qui, comme moi, doivent faire plus avec moins, et ont donc de l'expérience", avait déclaré le président de la Fédération slovène de football, avocat de métier, à la tribune, avant son élection.

Ceferin a été porté par les votes des pays de l'ancien bloc de l'Est et des petites nations, alors que les grands clubs européens cherchent actuellement à accroître leurs intérêts dans le football européen.

"Je ne ferai pas de promesses irréalistes", avait ajouté avant son élection le nouveau boss de l'UEFA, parlant toutefois en anglais de "wind of change", "vent du changement", titre d'un tube du groupe Scorpions.

Van Praag, président de la Fédération néerlandaise, avait lui cité les Rolling Stones en déclarant "time is on my side", "le temps est de mon côté".

La justice interne de la Fifa a suspendu pour quatre ans Platini de toute fonction liée au football, pour, entre autres, "abus de position" et "conflit d'intérêts" dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 M EUR de la part de Joseph Blatter, ex-président de la Fifa, sur la base d'un contrat oral.