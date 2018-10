Le Sporting Hasselt, club de football qui évolue en division amateur B, doit jouer un match à huis clos, a décidé mercredi le comité sportif Voetbal Vlaanderen.

Le 22 septembre, des chants racistes avaient été proférés durant un match entre le Sporting Hasselt et FC Turnhout. D'après l'enquête du comité sportif et le rapport d'arbitre, les chants racistes sont clairement le fait de supporters du Sporting Hasselt. Mais le Sporting Hasselt renvoie aux supporters de l'ASV Geel, qui étaient invités le soir du match. Le club va faire appel de la décision, a indiqué son avocat, Tom Van Overbeke.

Outre l'obligation de jouer à huis clos, le Sporting Hasselt a été condamné à 5.000 euros d'amende, dont 1.500 euros avec sursis.

Le FC Turnhout, dont des supporters avaient lancé des feux d'artifice, a lui été condamné à 1.500 euros d'amende, dont 1.000 avec sursis. Une précédente amende de 250 euros avec sursis est de plus devenue effective.

Le 22 septembre à Hasselt, des supporters ont imité des bruits de singe puis ont entonné "De Congo is van ons" (le Congo est à nous) lorsqu'un joueur de Turnhout est tombé au sol.

Me Van Overbeke regrette que la direction du club soit condamnée et non les individus à l'origine des faits. Le Sporting Hasselt va investir dans une caméra pour pouvoir identifier de tels supporters, a-t-il précisé, soulignant que des faits similaires se sont produits cet été durant le festival Pukkelpop.