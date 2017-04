Orlando Sa et Luyindama avaient mis les Rouches sur les bons rails avant la mi-temps. Le but de Rasjel au retour des vestiaires a relancé le suspense jusqu'à la 70e minute et le but de Belfodil. Découvrez les notes des acteurs de ce match.

Standard

Gillet 7. Le portier liégeois n’a pas eu à s’employer souvent. Mais il répond présent juste avant la pause et est auteur d’une superbe détente à la 81e minute.

Scholz 6. Le capitaine a donné de la voix durant tout le match. Il n’a pas eu à forcer son talent même si en seconde période, il a perdu pas mal de ballons.

Sa 7. (...)

Saussez 6. Après deux buts sur lesquels il ne peut rien, se détend sur une tentative de Belfodil pour éviter le numéro 3 liégeois, mais ce ne sera que retarder l’échéance.

Rajsel 6,5. (...)

