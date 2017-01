25 | Romelu Lukaku (Bel) Attaquant/Everton (Ang)

Chaque année, il poursuit sa moisson de buts. Avec 71 pions inscrits en Premier League, une moyenne d’une vingtaine de goals par saison, l’arrivée de Martinez qui lui a fait un bien fou (en témoignent ses doublés contre Chypre et l’Estonie) tout devrait rouler. Mais les critiques sont toujours là. Que va-t-il falloir qu’il accomplisse pour enfin faire l’unanimité ?! La réponse arrivera peut-être en 2017. À l’aise dans le système de l’ami Bob, il l’est également dans le celui de Koeman à Everton. Le hic, c’est que le club devient un peu trop étroit pour la carrure et l’ambition de Rom, qui doit maintenant passer à la vitesse supérieure. Une condition sine qua non quand on présente de telles stats et qu’on veut titiller le gratin.

Ses caviars sont un tel régal pour les yeux qu’on lui pardonnerait presque son assist pour Giaccherini à l’Euro. Toujours aussi à l’aise dans le jeu long, Leo est le gars sûr d’Allegri en défense. Maintenant que les gros pépins de santé de son fils de deux ans sont derrière lui, il peut voir venir 2017 avec la sérénité qui habituellement est la sienne. Peu de chose, il est vrai, face à la guérison de Matteo...

Rarement un joueur aura présenté un tel ratio buts/insultes gratuites sur Twitter. Sévèrement taillé pour ses ratés - il est vrai parfois incompréhensibles -, le Matador est plus éveillé que jamais : 24 buts déjà, soit plus d’un pion par match. Jamais la légende auto-proclamée Zlatan n’avait atteint ce total à la trêve avec le PSG. À ce rythme, l’an de grâce 2017 va lui faire fermer quelques clapets...

Une blessure au genou de son capitaine et c’est tout le Barça qui vacille (un peu). Denis Suárez est encore un peu trop tendre, Rakitic n’a pas sa vision du jeu, Gomes stagne malgré son élégance naturelle et Busquets ne peut pas tout faire. Bref, le Barça est toujours dépendant de son dégarni au foot délicieux. Mais il va tout doucement falloir trouver un plan B, car Don Andrès ne rajeunit pas...

Avec 17 buts, le Kun a dépassé sa moyenne habituelle à la mi-saison. Mais ce tacle à la carotide de Luiz place sa fin d’année 2016 sous le signe de l’idiotie. Dommage, tant la cote d’amour du City de Guardiola est bel et bien palpable, malgré son retard sur le jeu efficace de Chelsea et la furia de Liverpool. Allez, une trentaine de caramels, une perf européenne et un titre en 2017 et on n’en parle plus !

À 31 ans, l’architecte croate garde son aura discrète et sa mainmise sur le jeu madrilène. Épaulé par Isco, avec Casemiro dans son dos pour abattre les tâches ingrates, il peut donner libre cours à son football et utiliser sa précision digne d’un sniper. Ça va faire cinq saisons que ça dure et franchement, vu la forme du Real, il n’y a pas de raison d’attendre un coup de mou du Mozart des Balkans...

Plus de 100 millions d’euros, c’est lourd à porter. Et pas uniquement dans les valoches. À la ramasse en début de saison (à l’image de son club, en fait...), Pogboum renaît et ça se voit ! Replacé devant Carrick, le Français peut faire joujou avec Ibrahimovic et se montrer plus pesant sur les défenses adverses. Non, en 2017, il n’y a pas que sur Instagram que Polo risque de faire boum.

Son front est le nouveau talisman officiel du Real. Buteur providentiel aux meilleurs moments (déjà 5 buts cette saison !), le défenseur est aussi un leader pour la deuxième meilleure défense de Liga. Seule ombre au tableau, un bobo au genou qui est venu le gêner au mois d’octobre. À moins que ça ne soit un coup de Pepe ou de Varane pour lui piquer sa place, tant il paraît intouchable, brassard au bras.

Avec 9 buts pris en 16 matches, l’albatros bavarois règne de toute sa taille sur la meilleure défense allemande. Et continue de jouer au goal-volant sans complexe. Malgré la baisse de forme (relative) du Bayern, il reste l’un des piliers du Rekordmeister et donc celui qui doit rebooster un club dont l’hégémonie a été un temps contestée par un petit nouveau aux dents longues.

On ne remerciera sans doute jamais assez Diego Simeone. Si le talent de YC était évident, c’est bel et bien le taulier de l’Atléti qui a su en tirer la quintessence. Résultat, on kiffe toujours plus le voir puncher sur son flanc gauche, avant de sortir une pirouette toute latine (il en est à 2,2 dribbles par match en Liga). À la fois marathonien et artiste, le soliste sera l’un des Diables les plus attendus en vue d’une qualification de la Belgique pour le Mondial. Et sans doute l’un des Rojiblancos les plus utiles au Cholo pour revenir dans le coup en Liga et, pourquoi pas, enfin ceindre les lauriers européens. Sacré programme ! Attention à la surchauffe, donc. Surtout que le corps du garçon commence à le rappeler à l’ordre.

Déjà 20 buts pour la mitraillette de Dortmund, qui a pris la tête du classement des buteurs en Allemagne. Un peu à la traîne en BuLi, le Borussia est toujours invaincu en C 1. C’est donc plus sur le terrain européen qu’on attend la Panthère gabonaise. Et à la Can, où l’objectif sera de faire du pays hôte le roi d’Afrique. De quoi susciter de nouvelles rumeurs avec le Real. Ou la Chine, pour nourrir sa famille.

Lui aussi a déjà claqué 20 buts et continue de courir derrière Suarez et Benzema pour le titre de meilleur avant-centre d’Europe. À la pointe du Bayern, il n’y a que lui, au point de dégoûter le pauvre Götze. Plutôt utile, tant Müller n’est pas très en verve, Costa peu efficace et Robben toujours fragile. Son rendement est d’autant plus remarquable, que le Bayern a la meilleure attaque d’Allemagne.

Arsenal qui se croûte en PL malgré un très bel effectif, voilà un refrain qui commence tout doucement à le lasser. Avec 15 buts et 13 assists, sa saison perso est d’excellente facture, mais on sent (re)venir le scénario londonien dans les prochains mois. Ça tombe bien, le PSG serait prêt à lui faire goûter aux joies d’un titre national (qui ne lui échappera pas en 2018 si l’impensable se produisait cette année).

Ses longs ballons ont fait frémir d’aise le public durant l’Euro. Il continue sur sa lancée, même si on le sent moins décisif en club qu’en équipe nationale. Il n’empêche, son art du placement et son élégance font largement oublier cette main contre l’Italie ou les critiques dégueulasses de l’extrême-droite allemande sur fond de pub Kinder. Vivement revoir le Boa et ses coups de patte en 2017 !

Et si Thibaut avait une sorte de jumeau maléfique ? Un alter-ego qui se blesse, chope des cartes rouges et fait la tronche ? Comment expliquer autrement le regain de forme du portier avec Chelsea ? Cette saison, le Diable est tout simplement en train de retrouver son rang, parmi les Buffon et autres Neuer. Oublié le gardien parfois un peu perdu et souvent lâché par sa défense. Sous Conte, les Blues ont retrouvé un système à la fois solide et compact. Tout bénef pour Thib, qui a déposé un bilan de 11 clean-sheets et de plus de 7 heures d’invincibilité sur la table fin 2016. Rarement les bras de Courtois n’ont paru aussi longs, ses gants aussi grands et son assurance aussi forte que cette saison. Diabolique, tout simplement.