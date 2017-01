50 | Paulo Dybala (Arg) Attaquant/Juventus (Ita)

Difficile de vivre dans l’ombre d’Higuaín. Au propre, comme au figuré. Pourtant, seule une blessure a réussi à le gicler hors du onze bianconero. Avant cela, il s’était montré décisif un match sur deux (3 buts, 2 assists). Si son corps lui fout la paix…

Malgré son image de gaspilleur pro, le Bosnien a déjà planté 18 buts, dont 5 doublés et un triplé. Pour le Cavani du Calcio, le challenge sera donc de maintenir le rythme, histoire d’enfin briser l’hégémonie turinoise sur la Serie A.

Pas facile la vie sans Iniesta... En l’absence du maestro catalan, le Croate a fait comme le reste du Barça, c’est à dire ce qu’il a pu. Non, Ivan le blond n’est pas encore à même d’endosser le rôle de taulier du Don. Mais il reste un excellent lieutenant.

Rome n’avait plus vu une telle traîtrise depuis Brutus. Malgré le boxon dû à son transfert, il a réussi son entrée à la Juve. D’autant plus remarquable que le bonhomme devait remplacer un certain Paul Pogba dans un rôle de relayeur. Un succès aussi en 2017 ?

Emery au PSG, voilà un plan qui avait de la gueule. Avait. Et on l’espère aura. Notamment pour sublimer le talent de l’Italien, qui reste l’un des passeurs les plus prolifiques de L1. "Marco les yeux bleus" a bien trop de talent pour échouer en 2017 !

Attention, gros talent. Au cœur du noyau sexy en diable du Borussia trône ce type aux traits juvéniles. C’est surtout l’un des meilleurs passeurs et médians déf d’Allemagne. Plutôt solide, au pays d’Alonso, Alcantara and co. Si Leipzig et le Bayern semblent déjà trop loin pour Dortmund, le club peut se targuer d’avoir réussi sa mutation post-Klopp, grâce notamment à ce jeune homme fin comme une liane qui se profile comme le successeur de Schweinsteiger. En plus élégant.

Encore un ailier qui va manquer à Liverpool. Buteur (9 pions), passeur (7 passes déc’), le Sénégalais justifie pour le moment les 35 millions investis sur lui. Déjà pas mal quand on connaît la capacité des clubs anglais à jeter l’argent par les fenêtres.

La mobylette poursuit sa route vers la gloire sans aucune casse mécanique. Le National, la L2, Leicester, les Bleus, Chelsea, rien ne résiste à l’énorme moteur du Parisien. Même pas Conte, qui en a fait son aspirateur attitré. Tiens, en parlant de titre...

Le meilleur Spur 2015-2016 est toujours hype. La preuve ? Le creux qu’a connu Tottenham lors de son absence sur blessure. Un trou d’air qui démontre la nécessité du Belge et de son jeu au pied (ah, ces long ballons…) au sein d’un collectif qui galère encore à franchir l’ultime marche vers le top niveau. Patron de sa défense en club, il l’est également chez les Diables, privés (pour de bon ?) de Kompany. Là aussi, il est temps de passer un cap…

L’autre joyau de la couronne du Borussia. À 19 ans, il est déjà titulaire au sein d’une grosse écurie européenne. Les complexes ? Connaît pas. De l’assurance, un talent insolent (5 buts, 12 assists): 2017 n’attend que lui pour le couvrir de gloire.

Entre les bobos de Pepe et Ramos, le jeu des chaises musicales profite au chouchou de Zizou, dont l’élégance brille toujours un peu plus. Chez les Bleus, le beau Raph’ est un patron plein d’élégance. Y aura-t-il un duo avec Laporte en 2017 ? On en frémit déjà!

Pep ou pas, l’Autrichien est toujours le patron du flanc gauche bavarois. Lui et sa patte gauche seront des éléments-clés d’Ancelotti pour reprendre définitivement (ou pas...) la main sur la BuLi, où l’insolent Leipzig continue de lui faire de l’ombre.

Drôle de fin d’année pour le Ninja. Côté club, il brille dans un rôle plus avancé après le retour de Strootman, et a la folle envie d’enfin permettre à la Louve de croquer la Juve. Côté Diables, il a perdu sa place tout en s’offrant un début de polémique avec le sélectionneur. Pas assez respectueux des règles ou tout simplement plus dans les plans tactiques de Martinez, Radja ? On espère le voir fumer le calumet de la paix, un Scudetto sous le bras en 2017.

37 | Dele Alli (Ang) Milieu/Tottenham (Ang)

Il a un Wilshere dans chaque pied, sans en avoir le corps de cristal. Pressé et précis, le Spur est de plus avide de revanche après une année 2016 où il est passé à côté du titre en championnat et de son Euro. Bref, il est prêt à éperonner 2017.

En parlant de revanche, en voilà un qui en prend une belle à Monaco. Après être devenu la tête de turc des trolls footeux, El Tigre rugit de nouveau, avec déjà 15 buts dans la besace. Il en faudra quand même plus pour convaincre le fisc...

Gigi est grand. Gigi est fort. Gigi est beau. En fait tout a été dit ou presque sur le portier de la Juventus. Tout ce qu’on peut ajouter, c’est que si 2017 est bel et bien son avant-dernière année de foot, il faudra en profiter deux fois plus que d’habitude.

Jeu court, jeu long, l’Allemand continue de briller au sein du triumvirat médian du Real. Un moment contesté dans un rôle plus en retrait, il paraît aujourd’hui plus indispensable que jamais. L’atout charme de Zidane avec près de 93% de passes réussies...

Fauché en plein vol, l’ailier avait pourtant réalisé un superbe début de saison, permettant à Liverpool de rêver d’un titre attendu depuis plus d’un quart de siècle. On met un billet sur un retour aussi fulgurant que sa conduite de balle en 2017.

La grande gueule suédoise a encore mis un championnat à ses pieds. Si ManU commence seulement à trouver le rythme, Ibra n’a pas attendu ses équipiers pour débuter sa moisson de buts (18 actuellement !). Oui, le Z est un peu individualiste, hein...

Mais que lui arrive-t-il ? Il marque peu, semble avoir perdu son pétillant. Il a même réussi à se rendre détestable en taclant les joueurs de Saint-Marin de façon assez déplaisante. On veut retrouver notre Thomas et son football bordélique en 2017.

Saison après saison, il reste l’une des références à son poste. Et au Barça, il est l’un des piliers d’Enrique. Pas mal quand on jette un œil sur l’effectif catalan. Au-delà des polémiques politico-nationalistes, c’est sur le pré qu’il fera parler de lui.

"Benzema va-t-il quitter le Real ?" Bonjour l’Arlésienne... Il est toujours là, subissant cette année la concurrence de Morata et Vazquez. Une rivalité qui annonce une saison excitante pour La Benz, dont le statut n’est plus aussi sûr que l’an passé.

Malgré ses grands yeux globuleux, son irrégularité, ses jours sans inexpliquables, on ne cessera jamais de l’aimer. Car il conserve cette vision panoramique, ce toucher de balle soyeux et cette étincelle qui peuvent offrir un titre à Arsenal. Enfin, on croit.

Moins décisif que Ramos, moins beau que Varane, Pepe est pourtant un joueur quasi indispensable. S’il ne correspond pas aux standards de la Maison blanche, il a la sympathie de Zidane, qui sait qu’on ne se passe pas comme ça du vrai boss du Portugal.

Une résurrection christique. Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier le come-back de Marco Reus, le footeux le plus poissard d’Europe (à égalité avec Gündogan, allez). Un doublé pour son retour, une fureur de jouer, et si c’était enfin son année ?