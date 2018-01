Philippe Coutinho (Bre) - 10e

Le meneur de jeu de Liverpool n’en finit plus d’impressionner à la fois en équipe nationale et dans son club, Liverpool. Annoncé avec insistance du côté de Barcelone, le Brésilien a tout de même inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 13 rencontres avec Liverpool. Un rendement impressionnant pour un garçon qui a, comme tout le Brésil, une revanche à prendre lors de la prochaine Coupe du Monde, quatre ans après la claque subie contre l’Allemagne. Virevoltant, insaisissable et doté d’une frappe de balle exceptionnelle, Coutinho sera à coup sûr un joueur à surveiller de très près. Reste à voir avec quel maillot il jouera les six prochains mois.





Luka Modric (Cro) - 9e





