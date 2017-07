"Je me plains de faire jeune mais, en même temps, je suis habillé comme un jeune avec mon jean troué."

Au moment de sacrifier à la séance photo après une riche discussion d’une heure, Yannick Ferrera s’amuse lui-même de l’ironie de la situation en descendant les matchs de la tribune d’honneur du stade Argos. À 36 ans, le Bruxellois reste le plus jeune entraîneur de D1, mais aussi le cinquième plus expérimenté en termes de matchs dans l’élite.

"Malgré cela, je suis toujours le jeune Ferrera. Quand j’avais 31 ans, c’était normal qu’on dise le jeune. Mais là, les résultats ont été bons, c’est ma sixième saison. J’ai l’impression qu’avec cette étiquette de jeune, les gens se disent : ‘Il ne va pas aller maintenant à Anderlecht ou à Bruges, il a le temps, cela viendra un jour.’ Cela me colle à la peau. Mais, sincèrement, ce n’est pas dérangeant, je me sens super bien ici et je compte avancer ici. Pour plus tard, je l’ai toujours dit, j’aspire à plus haut. Mais là, c’est une très, très belle étape." D’un voyage en tant que D1 qui avait commencé à Malines, le 28 juillet 2012. "On avait perdu 4-2 avec Charleroi. C’était compliqué, là. Quand tu vois les buts défiler, tu te dis : ‘P…, c’est ça la D1, on va avoir du mal’."

Quel conseil donneriez-vous au Yannick de l’époque ?

"Ce jour-là, je me suis réveillé à 5 h du matin, je n’arrivais plus à dormir. J’étais sur les nerfs toute la journée. Je dirais : ‘Calme-toi mon grand, amuse-toi, et, surtout, profite de chaque moment.’ Je le fais. Je ne sais pas si les gens l’ont remarqué mais à chaque fois qu’il y a l’hymne de la Pro League , je suis devant la ligne, je regarde mes joueurs et le public en me disant ‘p…, c’est bon d’être là’ . J’ai conscience de la chance que j’ai."

(...)