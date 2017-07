Des sourires, de petits aveux et beaucoup de mots. Hein Vanhaezebrouck se raconte en 26 lettres. L’occasion de découvrir l’homme derrière l’entraîneur.

A comme Aimé Anthenuis

"Il a dit que si tu as un bon gardien et un attaquant qui marque des buts, ça fera une bonne saison. Pour jouer le maintien et vivre des saisons sans problème, oui. Pour viser plus haut, c’est important mais pas suffisant. Il faut plus."

B comme Bayat, Mogi

"Mon agent depuis que Gunter Jacob a arrêté. Peu d’entraîneurs sont avec lui. C’est un des meilleurs. Je n’ai pas trop de joueurs qui travaillent avec lui. Avant, je n’en voulais pas. Au début, il me proposait plus de joueurs que maintenant. Si un joueur est intéressant et qu’il est chez lui, d’accord. Mais ce n’est pas parce que Mogi est mon agent que je vais le prendre. Je ne marche pas comme cela."

C comme cyclisme