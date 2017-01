Une fois n'est pas coutume, George Leekens a démissionné ! Au lendemain de l'élimination des Verts à la Can, et alors que l'Algérie fondait beaucoup d'espoirs dans la compétition, l'ancien T1 des Diables rouges a jeté l'éponge. Georges Leekens avait pris les commandes de l'Algérie fin octobre. Il aura tenu trois mois... soit deux fois moins longtemps que lors de son premier passage à la tête de cette même nation, en 2003.Le bilan du mandat deest de deux nuls et deux défaites en quatre matches.