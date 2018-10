Le charismatique président du club de football anglais de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, est décédé après le crash d'un hélicoptère samedi près du stade de cette ville du centre de l'Angleterre.



Le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, est décédé, ainsi que quatre autres personnes, dans l'accident d'hélicoptère qui s'est produit samedi aux abords du King Power stadium, a indiqué le club de football dimanche soir.

"C'est avec le plus profond regret et le coeur brisé que nous confirmons que notre président, Vichai Srivaddhanaprabha, faisait partie de ceux qui ont tragiquement perdu leurs vies samedi soir lorsqu'un hélicoptère le transportant lui et quatre autres personnes s'est écrasé à l'extérieur du King Power Stadium. Aucune des cinq personnes à bord n'a survécu", indique le club de cette ville du centre de l'Angleterre dans un communiqué publié sur son site internet.

Le match de Coupe de la Ligue entre Leicester et Southampton reporté

Le match du 4e tour de la Coupe de la Ligue d'Angleterre de football entre Leicester City et Southampton qui devait se jouer mardi soir au King Power Stadium de Leicester a été reporté. Samedi peu après le match de championnat contre West Ham, l'hélicoptère emmenant le propriétaire des Foxes, mais aussi du club belge d'OHL, le milliardaire thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha s'est écrasé à côté du stade, tuant ses cinq passagers.

Dès mardi, les supporters pourront exprimer leur sympathie dans un registre de condoléances au stade King Power, du nom de l'entreprise de Srivaddhanaprabha, .

Non seulement le match de coupe contre Southampton a été reporté, mais la rencontre entre les équipes espoirs de Leicester City et Feyenoord dans la Premier League International Cup est également reportée.

Les joueurs de Leicester ont réagi avec tritesse à l'officialisation dimanche soir de la disparition de Vichai Srivaddhanaprabha.

Le Thaïlandais est devenu propriétaire du modeste club anglais en 2010, qui a surpris le monde du football en 2016 en devenant champion de la Premier League.

"Vous n'avez pas seulement pris soin du club, mais de toute la communauté de Leicester", explique Kasper Schmeichel, le gardien de but danois. "Nous n'oublierons jamais vos contributions sans fin aux hôpitaux et aux oeuvres caritatives de Leicester. Je t'ai toujours admiré en tant que leader, en tant que père et en tant qu'homme. Tu as donné à tout le monde l'espoir que l'impossible était possible." Wes Morgan, Harry Maguire et Jamie Vardy, entre autres, ont également fait l'éloge du Thaïlandais sur Twitter.

En mai 2017, le Thaïlandais est également devenu le nouveau propriétaire du club de Oud Heverlee Louvain qui joue en Proximus League. En juillet de cette année, il en est devenu le président. Un registre funéraire est également ouvert au club louvaniste.