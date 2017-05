et leont publié la troisième édition de leur. Celle-ci établit le classement des 50 Belges les plus riches actifs dans le monde du football, sur base de leurs fonds propres. Dominée par les hommes d’affaires, cette liste inclut aussi de très nombreux Diables Rouges.

Comment a été réalisée l’enquête.

Pour réaliser cette enquête, Fan et le Nieuwsblad ont pris en considération une centaine de Belges actifs comme joueurs, dirigeants ou détenteurs de parts de clubs, avec des fonds propres estimés à au moins un million d’euros. Les fonds propres des dirigeants et détenteurs de parts ont été tracés via les comptes annuels, la Banque Nationale, les registres de commerce et d’autres sources publiques. Les fonds propres des joueurs sont basés sur les salaires, les contrats de sponsor, les primes de performance, les primes à la signature et les revenus des investissements extérieurs. En la comparant avec la Rich List anglaise, il apparaît que la marge d’erreur concernant les chiffres des joueurs belges ne dépasse jamais les 10 %.

1. (...) 2. Roland Duchâtelet : 1.556.236.365€

Classement précédent : 3e. 70 ans. Propriétaire de clubs de football.

Il a dépassé Marc Coucke de 259 millions pour devenir numéro 2. En plus de son franc succès avec Melexis et ses circuits intégrés, il possède plusieurs clubs de football comme Charlton, Carl Zeiss Jena, Alcorcon et Saint- Trond (dont sa femme est présidente).

(...)

9. Eden Hazard : 58.085.000€

Classement précédent : 7e. 26 ans. Joueur de Chelsea.

Avec 400.000 euros par semaine comme salaire à Chelsea et des contrats avec, entre autres, Nike et Lotus, il a encore vu son capital gonfler de 12 millions.

(...)

