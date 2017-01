Hercule et Astérix en ont eu douze, René Weiler en aura sept. Sept travaux à effectuer pendant la semaine à La Manga qui a débuté vendredi matin par la première des douze séances prévues jusqu’à jeudi. Oui, le boulot ne manquera pas malgré les trois succès consécutifs pour boucler 2016.

1 Préparer physiquement les playoffs

Les Anderlechtois ont plusieurs fois fait la différence en fin de match lors de la première partie de saison. Ce n’est pas un hasard : Weiler insiste beaucoup sur la préparation physique. Il exige des joueurs légers prêts à avaler les kilomètres. Il l’a d’ailleurs clairement fait comprendre au téléphone à la recrue Isaac Kiese Thelin. Cette semaine à La Manga sera importante à ce niveau. C’est l’unique moment où le staff (avec le préparateur physique Thomas Binggeli et l’adjoint David Sesa) pourra travailler le foncier, un aspect essentiel pour garder longtemps un haut niveau de forme. La saison est longue, particulièrement en Belgique où tout se joue au sprint après un marathon. D’autant plus pour les joueurs de Weiler qui n’est pas un grand fan de la rotation dans son noyau. Il aime avoir son onze type et lui faire confiance.

2 Gérer un mercato à la sauce Van Holsbeeck

La saison passée lors du stage à La Manga, Silvio Proto puis Besnik Hasi avaient publiquement exprimé leurs craintes : le Sporting manquait d’expérience, de "joueurs avec de la barbe", pour reprendre l’expression lancée par Olivier Deschacht. Et ce n’est pas le transfert du futur flop Rafael Galhardo qui avait calmé le groupe. Les demandes de renforts étaient telles qu’Herman Van Holsbeeck avait fini par remettre le capitaine et l’entraîneur à leur place. D’abord dans un entretien privé puis face aux quelques journalistes présents à La Manga. Le mercato hivernal s’annonce, à nouveau, agité à Anderlecht et Weiler devra être patient. Il réclame plusieurs renforts. Il en a déjà reçu un avec l’attaquant Isaac Kiese Thelin mais il en veut encore d’autres (dans l’idéal : un gardien, un défenseur et milieu de terrain) et il faudra attendre. Van Holsbeeck aime utiliser toute la durée du marché, jusqu’aux dernières heures parfois, histoire d’avoir le meilleur rapport qualité-prix possible.

3 Trouver des solutions sans ses Africains

(...)

