Découvrez les résultats des Belges à l'étranger !

PAYS-BAS

Yorbe Vertessen, 16 ans, a signé son premier contrat de joueur professionnel au PSV Eindhoven, a indiqué le club néerlandais vendredi.

Vertessen, qui vient de l'équipe U16 du PSV, s'est engagé jusqu'en 2019. Il était arrivé à Eindhoven en 2009, en provenance des équipes de jeunes de Westerlo.

Le jeune attaquant, qui cite pour exemples Zlatan Ibrahimovic et Antoine Griezmann, a eu 16 ans dimanche dernier, le 8 janvier. Il a été international U15 et U16.

AZ Alkmaar s'est imposé à Go Ahead Eagles vendredi au terme d'un match comptant pour la 18e journée du championnat des Pays-Bas (1-3). Stijn Wuytens a tenu sa place dans l'axe défensif des vainqueurs et Sébastien Locigno a évolué à l'arrière droit avec l'équipe de Deventer.

Meilleure équipe sur le terrain, l'AZ a dû patienter pour voir Wout Weghorst concrétiser cette supériorité (69e, 0-1). Sur une passe de Wuytens, Alireza Jahanbakhsh a doublé l'avance pour lez visiteurs d'un tir des 25 mètres (85e, 0-2). En fin de rencontre, les deux équipes ont reçu un penalty. Jarchinio Antonai a redonné espoir à son équipe (89e, 1-2) et Jahanbakhsh a signé son doublé (90ze+3, 1-3). Au classement, l'AZ est 4e (31 points) et Go Ahead reste collé à la dernière place.

ANGLETERRE

En division 2, Leeds United a pris le meilleur sur Derby County, le nouveau club de Julien de Sart (1-0). Chris Wood a inscrit l'unique but de cette rencontre compatant pour la 26e journée (45e, 1-0). Titulaire, l'ex-joueur du Stanard a été remplacé à la mi-temps. Leeds occupe provisoirement la troisième place et Derby County la septième.