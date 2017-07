À quoi peut tenir un destin ? Comment peut basculer une carrière partie pour s’écrire en Belgique mais dont les plus beaux chapitres se sont finalement noircis en Asie ? Se questionner sur le sujet amuse Kevin Oris.

"C’est évident que si quelqu’un m’avait dit qu’un jour je jouerais en Asie, j’aurais explosé de rire et traiter cette personne de fou" . Sauf que voilà plus de cinq ans que la vie de l’attaquant a basculé. Sans prévenir ou presque.

Tout commence par un premier coup de fil d’un agent venu prendre la température en novembre 2011. "Il m’a demandé si aller en Corée du Sud ou en Asie m’intéressait, je lui ai dit que tout m’intéressait, qu’il devait juste me dire de quelle équipe il s’agissait pour que je puisse faire des recherches" , expose le joueur qui à l’époque n’a plus que six mois de contrat à l’Antwerp sans réelles perspectives de prolonger au sein du club de son cœur. "Je n’ai plus eu de nouvelles pendant plus d’un mois."

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.