Andrea Fileccia en sourit, marque une pause dans son récit et s’amuse de la situation. "Moi, plus jeune, j’aurais voulu avoir une carrière ne serait-ce qu’à Mons, un club pro à cinq minutes de chez moi."

Au lieu de cela, le Montois est à plus de 10.000 km de son domicile familial qu’il a regagné le temps des vacances avant de remettre le cap sur l’Afrique du Sud où il s’apprête à disputer sa quatrième saison en Premier Soccer League, la deuxième au Maritzburg United FC.

Comment celui pour qui la nation arc-en-ciel se résumait à Nelson Mandela, aux safaris et aux vignettes Panini collectionnées pour le Mondial 98 s’y est retrouvé ? La réponse porte un nom : Tom Sainfiet.

L’un des plus grands bourlingueurs du foot belge repère l’attaquant qui a trouvé refuge à La Louvière faute d’avoir trouvé un club pro après quatre années passées à Feyenoord en 2013. "Il était alors à Turnhout, explique Fileccia. Après un match contre eux, il m’a dit : ‘Écoute, je ne comprends pas ce que tu fais ici. Je sais que tu as joué à Feyenoord, que tu as été blessé, mais je ne comprends pas ce que tu fais si bas.’ Il m’avait dit qu’il allait signer dans un club de D2 et qu’il me ferait venir. Sauf qu’il a signé en Afrique du Sud."

(...)