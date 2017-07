Nom : Hendrickx. Prénom : Jonathan. Signe particulier de cet enfant d’une famille de footeux : pendant que son frère cadet Gaétan joue à Charleroi, lui a déposé durant trois ans ses bagages en Islande, au Fimleikafelag Hafnarfjardar, le plus grand club du pays.

Alors que son séjour a touché à sa fin après sa signature récente à Leixoes, en D2 portugaise, le bilan est forcément positif : "Humainement comme sportivement, je me suis épanoui" , affirme le joueur au moment d’ouvrir son carnet de voyages.

Jonathan, comment se retrouve-t-on du Fortuna Sittard au Fimleikafelag Hafnarfjardar (FH) ?

"En fait, Filip Coosemans, le papa de Colin, m’a contacté quand mon contrat arrivait à sa fin à Sittard après avoir déjà placé Kassim Doumbia (ex-Beveren, Gand et Brussels) ici. Je venais de terminer le championnat en mai 2014 et je suis arrivé ici le 30 juin. À l’époque, j’ai refusé une offre de l’Atletico Madrid B en D3 espagnole, je ne savais pas trop ce que cela valait. J’avais la possibilité aussi de faire un essai en Série B italienne. Mais il fallait attendre et j’aurais pu me retrouver sur le carreau tardivement. Quand cette offre islandaise est arrivée avec le gros atout, jouer les préliminaires de la Ligue Europa, je n’ai pas hésité très longtemps. Je me suis dit que j’allais jouer pour le plus grand club du pays, jouer le titre et que cela allait me changer de Sittard. Et les tours préliminaires sont de grosses vitrines. À 20 ans, je me suis dit : ‘ Je vais y aller, je vais saisir ma chance.’ "

Que connaissiez-vous de l’Islande avant d’y signer ?

"Rien. C’était l’inconnu. Sincèrement, je n’en avais jamais entendu parler. Jamais, dans ma carrière, je n’avais prévu d’y venir. C’est un pays auquel je n’avais jamais réellement prêté attention. Avant de partir, j’ai fait des recherches sur les infrastructures, mais aussi sur la nourriture, car je suis assez difficile. Et là-dessus, ce que j’avais trouvé m’avait fait peur ! (rires) Dans ma valise, j’avais fait en sorte d’avoir de quoi me nourrir pour les premiers jours au cas où ce serait catastrophique. Mais en réalité, les Islandais ne mangent que ces plats typiques une ou deux fois par an."

Quelle a été la réaction de vos proches lorsque vous leur avez présenté le projet ?

"Ma famille m’a pris pour un fou. Je n’oublierai jamais ma grand-mère quand je lui ai annoncé qu’il y avait une possibilité que je parte en Islande. Elle m’a regardé et m’a dit : ‘T’es fou !’ Même si je suis parti très tôt à l’internat du Standard, je suis très attaché à la famille . ‘Part ir vivre là-bas tout seul, comment il va faire ?’… Les premières remarques n’étaient pas très positives, mais ce n’était pas lié au sportif, c’était de l’inquiétude pour me protéger et j’ai découvert un pays magnifique, des paysages que je n’aurais peut-être vu nulle part ailleurs. Les Islandais sont très simples et accueillants, les gens dorment avec la porte ouverte, ils ont le cœur sur la main, il n’y a pas de criminalité. Demandez à ma grand-mère ce qu’elle pense de mon passage ici, elle me remercie d’y être allée pour avoir vu ces choses."

Vous n’avez pas signé tout de suite lorsque vous êtes arrivé…

(...)