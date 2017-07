24 janvier 2015. Dans la fraîcheur du stade des Éperons d’or , Landry Mulemo entre en jeu pour les 8 dernières minutes d’un triste 0-0 contre Charleroi.

Le défenseur est loin de se douter à ce moment-là que cette 173e apparition en Pro League restera, pour l’instant, sa dernière. Et qu’il lui faudra patienter un peu moins de deux ans et jusqu’au 11 février dernier pour rejouer. Pas en Belgique, non, mais… en Albanie sous les couleurs de Vllaznia contre Flamurtari. Comment expliquer cette longue éclipse ? Rembobiner l’histoire permet d’y voir plus clair.

Quand en juin 2015, son contrat s’achève, Mulemo est déjà rongé par des douleurs au genou depuis plusieurs semaines.

"J’avais un problème au ménisque qui a duré jusqu’en septembre. Du coup, c’est vrai que cela a un peu bloqué les choses pour le mercato car durant l’été, je suis parti m’entraîner en Roumanie avec le Dinamo Bucarest, l’équipe de Rednic à l’époque. Mais j’avais mon problème au genou. J’ai essayé de gagner du temps sans forcément dire que j’avais mal. Ils m’ont proposé un contrat, j’avais une autre piste au Portugal mais comme je ne pouvais pas jouer avant septembre, cela a freiné les choses."

Plutôt que de signer , Mulemo revient chez lui, à Liège, à la fermeture du mercato. Sans être inquiet de ne pas avoir trouvé d’employeur.

"Certains sont de nature anxieuse, pas moi. Je suis quelqu’un de positif, j’ai géré cela calmement. J’ai continué ma rééducation à Liège, les kinés me disaient que c’était bien de ne pas avoir recommencé trop vite parce cela aurait pu péter. Il y avait un souci musculaire et cartilagineux, cela aurait pu être dangereux. Cela fait parti de la vie. Je suis resté six mois sans jouer."

Tabou dans le football, le chômage s’invite dans son quotidien. Et l’absence de revenus qui va avec aussi.

"Mais j’avais mis de l’argent de côté, j’en ai gagné pas mal en jouant au Standard pendant trois ans, en Turquie, à Courtrai. J’ai bien géré mon argent, je pouvais rester six mois sans revenus, je m’en sortais et je n’ai pas eu à changer mon train de vie, j’étais avec mes enfants, j’avais ma maison, ma voiture. Je ne suis pas resté dix ans sans club, cela n’a duré que six mois, ce n’était pas la mer à boire."

Son inactivité prend fin en janvier 2016 quand arrive une proposition venue de Moldavie et du Milsami Orhei. Ce qui apparaît comme une opportunité de se relancer va se transformer en un cadeau empoisonné. Pourtant, Mulemo a hésité.

