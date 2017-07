Il y a ceux pour qui partir est une opportunité, d’autres pour lesquels l’exil apparaît presque comme une nécessité. Tortol Lumanza appartient à la deuxième catégorie. Le talentueux milieu l’avoue, après son passage à Beveren sa carrière était en "stand-by".

"J’avais surtout l’impression de porter une étiquette en Belgique. Méritée ou pas, je ne sais pas. Je l’ai cherché un peu aussi mais je trouvais que c’était un peu lourd. C’était mieux pour moi en tant que personne et joueur de partir, de rester seul ailleurs pour voir ce qui n’a pas été et pourquoi cela n’a pas été."

Un voyage initiatique en somme pour un joueur apaisé, serein qui s’est livré comme rarement dans un entretien qui a aussi valeur de message.

Tortol, comment avez-vous atterri en Norvège ?

"Via un agent néerlandais. Quand j’avais mon contrat au Standard, il m’avait déjà apporté deux offres que j’avais refusées. Il ne comprenait pas très bien car les offres étaient bien pour moi. Un jour, il m’a rappelé, il m’a demandé si j’avais envie de jouer, de me relancer. Il m’a parlé de la Norvège. Au début, tu entends la Norvège quand tu as joué au Standard, c’est surprenant… Ma grand-mère, ma famille m’ont dit : ‘Tu vas voir, on ne sait jamais .’ Je n’ai pas fait de recherches avant de partir, je suis parti pour voir. Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas entraîné avec un groupe, je voulais voir ce que je pouvais encore faire, si j’avais encore des choses à faire dans le foot ou si j’avais bien fait de ne pas me concentrer sur le foot. Quand je suis arrivé ici, j’étais tout seul. J’étais en paix. Tranquille. Calme. Personne ne me connaissait. J’avais l’impression de ne plus porter d’étiquette. Le coach m’a fait confiance. Signer au bout de deux, trois jours, c’est révélateur. Mais je n’ai pu jouer qu’à partir de janvier, quand mon contrat a été officialisé. On a utilisé ce temps-là pour me préparer physiquement et mentalement. Le championnat se termine ici en novembre mais je suis resté un mois de plus en Norvège pour m’entraîner individuellement. En décembre, je suis resté seul pour me retaper et être prêt. J’ai fait cela un mois, je suis revenu deux semaines en Belgique et depuis, je suis ici."

(...)

