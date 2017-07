"Le football est plein de surprises." À l’autre bout du téléphone, Marvin Ogunjimi est le premier à le reconnaître. Sa carrière, qui a pris ces dernières années une tournure franchement inattendue, en témoigne. L’attaquant évoque des "opportunités à saisir".

Plus loin dans la discussion, il souligne avec justesse : "Je ne pense pas qu’un autre Belge ait joué en Thailande, en Corée du Sud, en Norvège ou au Kazakhstan. Beaucoup de joueurs n’ont pas la chance de réussir en Belgique mais peuvent réussir autre part. Avec mes connexions, en tant qu’agent après ma carrière, je pense pouvoir faire beaucoup de choses pour ces joueurs-là. Il ne me manque plus que les États-Unis", précise-t-il au sujet de ses voyages "très importants parce qu’ils permettent de découvrir des cultures différentes et aussi d’ouvrir les yeux". Ce qui, pour lui, n’est pas le cas en Belgique.

Le Malinois a pu le constater ces dernières années. Pas question pour lui de s’apitoyer sur son sort. Question de caractère. Lui cherche plutôt à diffuser un message où il est question de respect, de la difficulté à décoller des étiquettes et d’évolution des mentalités. Autant de barrières auxquelles il s’est heurté avant de signer au Kazakhstan le mois dernier.

"Avant cela, j’ai parlé avec des clubs belges", dévoile-t-il. "Mais on me disait: ‘Oui, mais physiquement, on ne sait pas si tu es en forme’ alors que j’avais joué en Albanie, marqué en Corée du Sud. Cela veut bien dire que je me suis rétabli depuis ma blessure au genou en juillet 2015. J’ai fait tous mes soins en Belgique. En Belgique, c’est toujours ‘ah, oui, mais’. On t’oublie vite. On va toujours te parler de ce qu’il ne va pas et on va chercher un joueur qui vient de je ne sais pas où et qui n’a jamais rien prouvé. C’est un problème de mentalité que d’écouter ce qu’il se raconte plutôt que de donner la parole au joueur pour qu’il donne sa version. Tant que les gens ne respectent pas mon choix, ne veulent pas écouter mon histoire, ce sera compliqué de revenir."

(...)