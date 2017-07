Son nom ne vous dit rien. Sauf si vous connaissez par cœur tous les effectifs de feu l’Excelsior Mouscron ou que vous êtes un assidu de l’Antwerp.

Né au Congo il y a 27 ans, venu à Anvers alors qu’il n’en avait que deux, Washilly Tshibasu a tracé son sillon loin des sentiers battus. Il rejoint les Hurlus l’année de la faillitte, effectue un détour par Feyenoord, dispute trois (bouts de) matches avec l’Antwerp en novembre 2010 puis met le cap en Finlande en juin 2013 après un essai en Bulgarie grâce à son neveu, accessoirement agent de joueur.

"Comme je n’avais pas d’équipe, ce n’était pas si difficile d’accepter", explique-t-il en rembobinant le fil de son histoire. "Quand la Finlande s’est présentée, j’ai accepté, j’étais surpris mais de manière positive. Je n’avais aucune idée de ce qu’était la Finlande. Je ne pouvais pas imaginer ce qui m’attendait. Dans un sens, c’est plus facile. Je ne savais pas même quelle langue on y parlait. Je pensais qu’on y parlait une langue proche d’une autre mais ce n’est absolument pas le cas. Le Finnois est unique, c’est une langue spéciale. Et puis c’est le pays de Scandinavie le plus isolé des autres en fait, ils ont leur manière de penser, de faire, leur propre style de vie. D’une certaine manière, j’aime être ici mais je ne me suis pas trop adapté à leur culture", pose-t-il. "Même si cela fait 4 ans que je suis en Finlande, dont 3 ici à Kokkola, j’ai dû mal à vraiment connaître les gens. Eux me connaissent car je joue ici mais ne me parlent pas trop. Je ne suis pas intégré dans la communauté, j’ai encore l’impression d’être en dehors. Ils ne me laissent pas vraiment y entrer. Même si vous faites de votre mieux, vous restez ce gars qui vient de l’étranger. Je l’accepte. C’est la Finlande."

(...)

