Le détail de tous les classements du gala a amené quelques surprises.

Un joueur d’OHL dans les points : 13 joueurs ont reçu un point au classement général du Soulier d’Or, dont un (ex-) membre du club relégué : John Bostock, milieu à Louvain qui a rejoint Lens cet été, a été placé sur un bulletin de vote. Dejaegere, Proto, Kabasele (l’ancien de Genk), Karelis, Milicevic, Koulibaly, Siani, Fall, Marcq, Mata, Musona et Neton ont également obtenu un point.

Mertens à égalité avec… Vertonghen : brillant à Naples, Dries Mertens n’a reçu que 6 points au premier tour du vote du meilleur Belge à l’étranger, soit autant que… Jan Vertonghen. Sa troisième place au deuxième tour de votes lui a quand même permis de remonter à la cinquième place du classement général. 16 Diables ont été cités, dont Laurent Ciman qui a reçu un point.

Penneteau meilleur gardien cette saison : le gardien de Charleroi, Nicolas Penneteau a terminé quatrième au classement du meilleur gardien (derrière Butelle, Proto et Sels) mais il a remporté le deuxième tour de votes (celui des six premiers mois de cette saison). Avec 123 points, il a largement devancé Proto et Butelle. Étonnant : Charleroi place un deuxième gardien dans le classement avec Parfait Mandanda (4 points).