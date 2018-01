Celui qui, à tort, est parfois passé pour un enfant terrible de notre football, a surtout été un attaquant très doué qui avait son sens du but et son caractère bien trempé. Devenu consultant, Nordin Jbari nous ouvre ici son album aux souvenirs.

Vous avez évolué au sein de pas loin de 10 clubs différents, vous avez donc dû croiser de très bons joueurs ?

"C’est pourquoi il m’est difficile d’en ressortir un seul du lot. Je citerai donc par priorité Luis Oliveira, que je trouvais énorme sur le plan technique. Je garde ainsi de lui ce souvenir d’un Clasico , alors que j’étais sur le banc, où je l’ai vu dribbler toute la défense du Standard avant d’inscrire un but magnifique. Ensuite je nommerais Marc Degryse. À 17 ans, j’avais la chance de pouvoir m’entraîner avec le noyau A du Sporting, et ce que je voyais de lui sur le plan technique, c’était phénoménal. Il savait tout faire avec un ballon tout en témoignant de la classe à l’état pur. J’ai aussi été marqué par Luc Nilis, dont la frappe était si pure, mais également par Josib Weber, un joueur vraiment à part, dont on avait l’impression qu’il possédait un aimant pour attirer le ballon dans ses pieds. Moi aussi j’étais un buteur naturel, mais quand je jouais aux côtés de Weber, même en réserve, s’il y avait un cafouillage dans le rectangle, c’est dans ses pieds que le ballon finissait par arriver..."

Vous qui avez évolué dans différents championnats européens, quel était le joueur le plus fort qui a croisé votre route ?

(...)