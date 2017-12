"J’ai pris un peu de poids, hein. Je ne suis plus du genre à me lever tôt pour aller courir. Si je devais le faire, il faudrait venir me chercher dans le bois. K-O. On peut même jouer au foot ensemble car j’ai désormais le même niveau que vous. (rires) Si je joue 10 minutes avec des potes, j’ai des contractures."

Émile Mpenza a bien changé. Rapide, vivace, félin sont des adjectifs qui ne collent plus à la peau d’un des plus grands talents belges du début des années 2000.

Sa carrière n’a pas toujours été ce qu’elle aurait mérité d’être. Mauvais choix, comportement borderline, destinations exotiques, le cadet des Mpenza revient sur son histoire. Sans filtre.

(...)