C’était au lendemain de Noël. Après dix-huit mois de collaboration, Peter Maes était prié de vider son casier à Genk et laisser sa place à Albert Stuivenberg. Un choc pour celui qui n’avait encore jamais été limogé depuis le début de sa carrière. Ces dernières semaines, son nom a circulé au Standard, à l’Antwerp et à Bruges, sans pour autant parvenir à y décrocher le poste. Alors, il patiente chez lui, à Lommel, où il reçoit pendant un petit peu plus d’une heure pour raconter sa nouvelle vie. "Je dirais que c’est quelque chose de différent, mais pas de nouveau", précise-t-il. Entre un café et une pâtisserie à la pomme, Peter Maes n’a rien perdu de sa passion pour le ballon rond.

Ne pas être occupé par le football, c’est quand même quelque chose de nouveau pour vous.

"J’ai cinquante-trois ans et je suis plongé dans ce sport depuis mes huit ans. C’est la première fois que je ne dois pas préparer une nouvelle saison, que ce soit comme joueur ou entraîneur. J’étais habitué à ce rythme et c’est donc quelque chose d’assez étrange. Tout le monde pense que ma vie est désormais plus simple, mais ce n’est pas le cas car les gens qui ont des ambitions veulent tout le temps travailler, prester. Au début, cela a donc été un choc pour moi, car même mon corps n’était pas habitué à se reposer autant de temps."

Mais après tant d’années remplies par le football, vous n’aviez jamais ressenti le besoin de prendre une année sabbatique ?

(...)