"Paris n’avait pas la frite, mais ‘Super Meun’ s’est transformé en goleador." C’est à peu près ce que l’on obtient en mixant les trois titres de L’Équipe de ce dimanche. Un parfait résumé de la rencontre de ce samedi.

Les Parisiens ont eu besoin de leur Superman belge pour se sortir d’un match difficile sur la pelouse de Dijon (1-2). "On ne peut pas être exceptionnel à chaque fois", sourit le buteur. Le PSG n’a pas brillé, mais Thomas Meunier a rappelé à lui ses meilleurs souvenirs d’ancien attaquant de pointe avec deux buts juste avant de revenir en Belgique pour affronter Anderlecht.

On a senti vos racines d’attaquant sur ces deux buts…

"Ce sera toujours ancré en moi. L’équipe domine, donc je peux marquer tant que je fais le boulot défensif. Après, je peux monter, et c’est ce que le coach demande. J’étais frustré par moments, car on joue beaucoup sur la gauche. Ces buts, c’est aussi le fruit de mon travail, car si je ne me déplace pas dans le rectangle, il n’y a personne qui reprend le ballon."

(...)