Après de nombreuses galères, l’ancien pensionnaire de la Nike Academy s’est mis au travail et a lancé sa propre école.

Fabio Tonini, c’est l’un des parcours les plus atypiques du football bruxellois. Celui à qui on promettait un bel avenir après son passage remarqué à la célèbre Nike Academy a fait ses débuts en tant que joueur professionnel au FC Brussels. Et puis il a enchaîné les galères et multiplié les expériences à l’étranger. La dernière fois que nous l’avions rencontré, Fabio Tonini évoluait au Luxembourg. Aujourd’hui, il est de retour au bercail, à Bruxelles. "Je n’ai pas prolongé mon aventure là-bas car la fédération luxembourgeoise n’autorise que quatre étrangers sur la feuille de match. On se retrouvait alors à 20 pour quatre places, ce qui devenait tout simplement invivable", débute Fabio Tonini.

De retour en Belgique, il a multiplié les contacts, pour finalement se retrouver à Grimbergen, en D3 amateurs. "Quand je suis revenu en Belgique, le football avait bien changé et il est devenu compliqué de trouver une place dans un club professionnel. J’ai alors fait le choix, à 23 ans, de faire passer le football au second plan. J’ai signé à Grimbergen et j’ai cherché un travail."

Pour la première fois de sa vie, Fabio Tonini a découvert le monde du travail à temps plein. Une leçon de vie. "J’ai commencé comme brancardier à l’hôpital Erasme. Ce fut une superbe expérience positive dans le sens où ça m’a enrichi personnellement. Ça m’a tout simplement permis de voir ce que c’était la vie. Se lever à 6 h du matin, être au travail à 7 h et pas 7 h 01, enfiler la chemise blanche et transporter des patients. Ça m’a beaucoup aidé car pour la première fois dans ma vie, je me suis senti utile. Jouer au football, c’est bien, ça fait plaisir à ton président ou aux supporters mais transporter des patients qui sont malades et qui vous disent merci après la course, c’était gratifiant. Ce choix n’a pas été facile à faire accepter à mon entourage, mais c’est un choix personnel que je devais faire et que je ne regrette pas."

Une aventure qui l’a même emmené plus loin. "J’ai ensuite travaillé à la morgue de l’hôpital Erasme."

Et puis le football est revenu dans sa vie. "J’ai un jour reçu un appel du Deportivo Marino, le deuxième club de Ténérife qui cherchait un profil comme le mien. J’ai longtemps hésité mais je ne pouvais pas laisser passer cette chance."

Pourtant , c’est au cours de cette nouvelle expérience que son avenir a basculé, qu’il a trouvé sa voie. "À ce moment-là, j’ai eu l’envie d’entraîner des gamins, de partager avec eux mon expérience. J’ai commencé et très vite, le succès a été au rendez-vous, à tel point que j’ai lancé mon académie (voir ci-dessous) . Comme je voulais me lancer à fond là-dedans et que je ne voulais pas faire les choses à moitié, j’ai rompu mon contrat à Ténérife pour me concentrer à 100 % sur les jeunes."



Tonini a su s’entourer de joueurs pros pour dynamiser 360 Top Football Training

C’est donc à Ténérife que l’idée de lancer son académie 360 Top Football Training a germé dans la tête de Fabio Tonini. Avec un succès rapidement au rendez-vous et le soutien de ses amis du monde du football comme Michy Batshuayi ou Massimo Bruno, pour ne citer qu’eux, Fabio Tonini a relancé la méthode 360, utilisée par Philippe De Ridder dans de nombreux pays. "Ce sont des entraînements spécifiques pour les enfants âgés de 5 à 16 ans. Une étape par laquelle la plupart des joueurs professionnels sont passés. J’ai fait ça durant toute ma jeunesse et je pense que les jeunes motivés et ambitieux peuvent venir chez nous. De par la qualité de nos entraîneurs et mes nombreuses expériences, je pense que je peux les aider à progresser et à devenir meilleurs pour un jour peut-être décrocher un contrat pro."

Pour réussir à faire de 360 Top Football Training une marque reconnue et de qualité, Fabio Tonini s’est entouré. "Esteban, ancien gérant de la KFA, vient de me rejoindre dans cette aventure et je peux compter sur des entraîneurs de qualité comme Kevin Nicaise ou Alex Karagiannis, pour ne citer qu’eux. Des joueurs qui ont connu le monde professionnel et qui pourront aussi bien proposer des entraînements spécifiques de qualité qu’apporter des conseils sur la gestion d’une carrière professionnelle."

Si, pour l’instant, Fabio Tonini et son équipe dispensent leurs entraînements au Fit Five de Forest et communiquent via la page Facebook 360 Top Football Training, l’ambition est d’obtenir un terrain fixe pour accueillir les enfants tout au long de l’année et pas uniquement durant les congés scolaires. "Mon objectif, c’est d’ouvrir l’académie en septembre 2018. Je veux devenir une plateforme où les enfants prennent du plaisir, apprennent, progressent et retournent meilleurs dans leur club."