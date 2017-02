Anderlecht, le Standard, Eupen, Mouscron, Zulte Waregem et Genk font partie des équipes qui exploitent le moins les phases arrêtées. En triant les statistiques, la DH a tiré cinq états de fait quant au niveau de nos clubs sur ce type de ballons.

Les chiffres du Standard sont très similaires à ceux d’Anderlecht. Défensivement, les Liégeois prennent 34,5 % de leurs buts sur phases arrêtées, soit 3 % de plus que la moyenne.

Offensivement, le bât blesse encore davantage. Les Rouches plantent moins d’un but sur quatre (24,4 %) sur coup de pied arrêté.

"Pour marquer sur les phases directes et indirectes, tu as besoin d’un bon frappeur", souligne Johan Walem, ex-bonne patte de Sclessin et actuel coach des Diablotins. "En première partie de saison, ils n’avaient pas ce gars capable de mettre les bons ballons. L’autre solution aurait été de trouver des phases arrêtées détournées. Mais je n’en ai pas spécialement vu."

(...)