Les Polonais, c’est tendance

Football

C’est le signe d’une nation en pleine expansion dans le monde du football : ses joueurs sont demandés. Cet été, suite à l’Euro réussi par la sélection polonaise (qui débute son parcours qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 ce dimanche, au Kazakhstan), plusieurs internationaux ont obtenu un beau transfert durant le mercato.

Arkadiusz Milik (voir photo): en vue en France durant le mois de juin, l’attaquant de 22 ans a un peu volé la vedette à Lewandowski durant la phase de groupe, en inscrivant notamment le premier but de l’histoire de la Pologne dans un Euro, face à l’Irlande du Nord. Et forcément, quand on attire la lumière de la sorte, les sirènes du mercato ne sont jamais loin. C’est donc assez logiquement que Milik a quitté l’Ajax pour rejoindre Naples (pour la somme de 35 millions d’euros), où il est appelé à remplacer Higuain.

Grzegorz Krychowiak : après plusieurs saisons réussies du côté de Séville, le médian de 26 ans a réussi son Euro, durant lequel il a été le patron du milieu de terrain polonais. Physiquement impressionnant, il a suivi Unai Emery au PSG, où il est appelé à reprendre le rôle de Thiago Motta, en sentinelle devant la défense.

Piotr Zielinski : à 22 ans, Zielinski a montré une maturité impressionnante sur les pelouses françaises. Sous contrat avec l’Udinese, le médian a lui aussi cédé aux avances de Naples, qui l’a recruté pour la somme de 15 millions d’euros.

Kamil Glik : le défenseur du Torino (28 ans) s’est révélé durant l’Euro, où son sens de l’anticipation et du placement ont fait des merveilles. Une fois la compétition terminée, il a prolongé l’aventure en France puisqu’il a quitté Torino pour s’établir à l’AS Monaco, qui a payé 11 millions pour s’attacher ses services.

Bartosz Kaputska : avant de connaître les joies du championnat d’Europe, ce médian d’à peine 19 ans n’avait connu que Cracovie et sa banlieue. Mais ses prestations lui ont valu un transfert à Leicester, qui n’a pas hésité à dépenser 9 millions d’euros pour lui.

Jakub Blaszczykowski : après une saison galère, tronquée par les blessures, à la Fiorentina (où Dortmund l’avait prêté), le puissant médian gauche trentenaire a été l’un des hommes de l’Euro polonais. Auteur de deux buts, il a retrouvé son meilleur niveau et fera les beaux jours de Wolfsbourg (qui a payé 5 millions) cette saison, en Bundesliga.