Mogi Bayat a-t-il demandé (via un intermédiaire) à ses joueurs de se manifester en sa faveur ? Les joueurs savent-ils qu’ils sont épiés même si leur manager est derrière les barreaux ? Rien de tout cela, a priori.

Amallah, Pierrot, De Belder, Dewaest, Tainmont et Trebel ont tous effectué le même geste en soutien à Mogi. À l’homme et à sa famille, nous précise-t-on. Les joueurs ne veulent pas juger de sa culpabilité ou non mais le soutenir dans ce qu’il vit actuellement. Les joueurs souhaitaient trouver une manière d’envoyer un message à Bayat et l’un d’entre eux - plusieurs personnes affirment que c’est Pierrot qui a commencé - a lancé l’idée de cette célébration les poignets menottés.

Nos sources parlent d’un groupe Whatsapp entre de nombreux footballeurs (pourtant issus de clubs adverses) liés au manager. C’est de cette discussion qu’est venue l’idée de lui envoyer ce message qui était supposé rester incompris du grand public avant d’être rapidement décodé.

Mogi Bayat, actuellement emprisonné à Louvain, a pu voir certains de ces quelques témoignages d’affection à la télévision. Il capte la RTBF dans sa cellule et a donc pu regarder les résumés du week-end. De nombreux agents ont tenté depuis le 10 octobre de faire signer les joueurs de Bayat. C’est aussi dans le but de leur prouver leur fidélité qu’ils ont voulu se manifester. D’autres joueurs attendent encore de marquer ou de fouler de nouveau la pelouse pour en faire de même.

La Pro League, de son côté, a tenu à prendre ses distances par rapport à ce phénomène. "La Pro League entend souligner qu’il s’agit d’initiatives uniquement personnelles dont elle se distancie. Sans pouvoir envisager une restriction de la liberté d’expression, la Pro League réitère sa préoccupation à la suite des faits actuellement examinés dans le cadre de l’instruction judiciaire et appelle chacun des acteurs - joueurs y compris - à adopter un comportement digne et serein", peut-on lire dans le communiqué.