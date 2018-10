Les Red Flames ont par deux fois cru avoir fait le plus dur contre la Suisse vendredi, mais des erreurs de concentration ont mis les joueuses de Serneels dans l’embarras.

Un manque de communication entre la gardienne Nicky Evrard et sa défense a causé le premier but, une grosse erreur de marquage a scellé le 2-2 : notre équipe nationale féminine a eu par deux fois l’avantage dans la première manche de la demi-finale, mais à cause de ces deux événements elles devront aller chercher leur qualification en Suisse ce mardi. Ce bon résultat à acquérir n’est pas utopique, car dans le jeu les Red Flames ont été bien meilleures, trouvant assez souvent Tessa Wullaert dans la profondeur et en ne concédant que très peu d’occasions.

Le jeu sera donc simple pour les Belges : jouer la même partie, avec la même intensité, mais en restant concentrées durant les 90 minutes et même plus. Le jeu en vaut la chandelle car elles ne sont qu’à trois rencontres d’une première qualification pour la Coupe du Monde, moins de deux ans après avoir participé à l’Euro aux Pays-Bas.

"Les données sont claires", affirme une Laura De Neve revancharde après le match aller. "Il faudra tout donner pour aller chercher cette qualification sur leur terrain. Les Suissesses vont probablement attendre qu’on commette des erreurs puisque ça leur a réussi au match aller. Mais, nous, on doit continuer à se concentrer sur nos forces et nos qualités, car cette équipe est vraiment prenable. On va devoir tout donner, mais il faudra aussi qu’on retienne les leçons de ce match aller. On va analyser ça à tête reposée, parce qu’on la veut vraiment cette finale."

Il faudra maintenant le prouver sur le terrain.