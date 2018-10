En battant l’Italie le 4 septembre dernier, les Red Flames ont fait un grand pas vers l’objectif numéro 1 : se qualifier pour la première fois pour une Coupe du Monde. Après l’Euro aux Pays-Bas, la France et son Mondial font office de Graal.

La deuxième place obtenue donne aux filles d’Yves Serneels le droit de participer aux barrages; elles retrouveront la Suisse sur leur route. En cas de qualification après cette double confrontation (vendredi à Louvain et le mardi 9 octobre en Suisse), notre équipe nationale féminine sera opposée aux Pays-Bas ou au Danemark, mais c’est une autre paire de manche. En effet, il faudra d’abord se défaire des Helvètes. Dix-huitième nation mondiale, la Suisse a aussi participé à son premier Euro en 2017 chez les Bataves. Versées dans le groupe C, qui comprenait aussi la France, l’Islande et l’Autriche, elles n’ont pas passé le premier tour. Pourtant, lors du match décisif face aux Bleues qu’elles devaient remporter, elles n’ont concédé le nul fatal qu’à la faveur d’un but tardif d’Abily à la 75e minute.

S’il y a un nom suisse à surveiller, c’est celui de Lara Dickenmann. Joueuse emblématique, qui a honoré plus de 130 sélections, elle a connu les hautes sphères du football féminin : le championnat américain avant un retour en Europe à Lyon.

Avec le club français, elle a été sacrée cinq fois championne de France et a aussi et surtout remporté la Ligue des Champions à deux reprises. Elle porte depuis 2015 le maillot de Wolfsburg, où elle a côtoyé Tessa Wullaert.

Si affronter la Suisse et son nouveau sélectionneur Niels Nielsen paraît plus simple qu’affronter les Pays-Bas ou le Danemark, les Helvètes ne seront certainement pas un oiseau pour le chat. La performance livrée face aux Italiennes devra être répétée….et ce, lors des deux affrontements.