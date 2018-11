Voici les réactions des joueurs du Standard à l'issue du revers concédé à Zulte Waregem (3-1).

"Zulte Waregem a de bons joueurs et on a senti dès le début que ce serait difficile. On ne sait pas pourquoi on n’y arrive pas contre les équipes du bas du classement. Il faut en parler tous ensemble et trouver une solution. Ce n’est pas une question de motivation car, quand on monte sur le terrain, on a envie de bien faire. Le psychologue peut être utile à certains joueurs mais c’est évident que nous allons nous servir de tous les outils qui seront mis à notre disposition."

Samuel Bastien: “On ne joue pas à la carte”

“On a déjà perdu 12 points face à des équipes de la colonne de droite, c’est trop, beaucoup trop. Pourtant, je peux vous assurer qu’on ne joue pas à la carte. On essaie toujours de donner le maximum de nous-mêmes. Le remède ? Le travail, uniquement le travail. On menait pourtant au score face à une équipe de Zulte bien organisée. Nous n’avons aucune excuse.”

Moussa Djenepo : “À fond sur la pelouse”

“Nous allons vite oublier ce match, même si c’est évident que le résultat nous affecte. Nous sommes peut-être tombés dans un mauvais jour. Nous connaissons le problème mais je peux vous assurer que nous nous donnons à fond sur la pelouse. La mentalité et la motivation étaient bien présentes mais j’ai du mal à expliquer pourquoi nous n’y arrivons pas sur le terrain.”

Renaud Emond : “On s’est fait manger”

“Nous ne pouvons rien revendiquer, on s’est fait manger pendant tout le match. Oui, il y a peut-être un problème psychologique mais comment le régler ? Nous essayons de travailler cette motivation avec le psychologue mais ça ne peut pas marcher en une fois. Il y a un peu de fatigue car nous jouons beaucoup de matches mais cela ne peut être une excuse. Nous sommes le Standard et nous devons montrer qui nous sommes…”

Guillermo Ochoa : “On n’a pas fait le travail défensif”

“Nous avons raté beaucoup de passes, nous n’avons pas été assez dangereux offensivement. Mais surtout, nous n’avons pas fait le travail qu’il fallait en défense. Quand on veut jouer haut comme on le fait, nous devons laisser moins d’espaces, surtout quand on perd le ballon. Nous n’avons pas su le faire, et c’est quelque chose que nous devons encore travailler si on veut encore gagner des matches en Coupe d’Europe et en championnat.”