En théorie, le White Star devrait évoluer dans l’élite. En pratique, il se retrouve deux échelons plus bas. Ce qui finalement n’étonne pas plus que cela John Bico.“Déjà, cela prouve notre entêtement et me vaut des sollicitations. Il en faut beaucoup pour m’abattre. Là où beaucoup en avril se seraient barrés, on est en janvier et on est encore là. Cela prouve une certaine forme de résistance. On est dans une situation délicate parce que mon départ à l’Antwerp a déstabilisé le club. Mon erreur a été de sous-estimer l’impact direct que j’avais sur l’équipe première. On était sur une très bonne lancée. Vous savez, nous, le challenge, on l’a réussi. Il y a 3 ans, on a annoncé qu’on serait champion et qu’on irait en D1. Les gens savent très bien pourquoi nous ne sommes pas allés en D1. C’est quelque chose qui n’est jamais arrivé en Europe depuis 10 ans. On refuse éventuellement des accessions dans le monde pro pour des raisons structurelles ou économiques car vous passez d’un monde B à un monde A. Mais quand vous êtes déjà dans le monde A et qu’on vous dit que vous ne pouvez pas aller au-dessus, c’est du jamais vu. C’est comme si vous disiez à quelqu’un qui est pauvre et qui gagne à l’Euromillions qu’on va quand même garder le ticket parce que si tu es riche, tu vas avoir des difficultés à gérer le fait d’être riche parce que tu as toujours été pauvre ! Cela n’a aucun sens. Quand vous avez réussi en D2, ce n’est pas en D1 que vous allez subitement décider de mourir. Cela va se régler au tribunal. J’ai vu que la fédération perdait beaucoup de procès en ce moment. Tout le monde a compris.""C’est le même mécanisme qui fait que les gens ne veulent pas que l’Antwerp monte, pour ne pas bousculer l’ordre établi. Avec les compétences montrées en trois ans, avec mon réseau, on allait déstabiliser l’ordre établi. On nous a écartés parce qu’on dérangeait. On n’allait pas arriver pour accepter d’être le gentil toutou qui accepte d’être 12e dans un championnat qui ne sert à rien avec un top 6 où les 5 premières places sont déjà prises. Top 6, quand vous avez Anderlecht, Gand, Ostende maintenant avec Marc Coucke, Bruges et Genk, il reste une place pour le Standard, Zulte et Charleroi éventuellement. Cela n’a pas d’intérêt. Nous, bien évidemment qu’on allait bousculer l’ordre établi.”