"Hey, salut, comment ça va ? Moi, c’est la forme. Je reviens tout juste de blessure. J’ai eu l’épaule déboîtée dans un contact pendant un match. C’est l’Angleterre, hein !" On n’a même pas besoin de lancer le sujet "This is England" avec Liam Bossin, il s’en charge lui-même. À 21 ans, le gardien formé au White Star puis à Anderlecht s’éclate à Nottingham Forest depuis le début de saison, actuellement en milieu de classement de la deuxième division anglaise. "J’adore vraiment le style de jeu et la manière dont les gens abordent le football ici."

Le jeu si typique en Angleterre, ce n’est donc pas une légende ?

"Non, vraiment pas. Et pourtant, je pensais aussi que c’était exagéré avant de partir. Puis j’ai vite compris : on te bourre littéralement dedans. (rires) Heureusement, je suis plutôt costaud et le jeu me convient bien. Mais il faut quand même un temps d’adaptation."

Qu’est-ce que ça change concrètement pour un gardien ?

(...)