Liga: le Barça gâche mais engrange

Malgré un petit manque d'efficacité, le FC Barcelone est allé battre l'Athletic Bilbao sur un but d'Ivan Rakitic (1-0) dimanche pour la 2e journée du Championnat d'Espagne, rejoignant en tête le Real Madrid et l'inattendu Las Palmas, autres équipes à six points.