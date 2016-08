Ligue 1: le PSG s'incline 3-1 à Monaco

Football

Le Paris SG, indigent et longtemps inoffensif, a concédé sa première défaite de la saison à Monaco (3-1), lors du choc de la 3e journée du championnat de France, dont les nouveaux leaders sont l'ASM et... Guingamp, plus petit budget du championnat.

Inévitablement, les comparaisons accompagneront les pas d'Unai Emery à la tête de l'équipe parisienne, qui reste sur deux quadruplés domestiques avec Laurent Blanc. La saison passée, le PSG avait perdu pour la première fois à la 28e journée, à Lyon (2-0), avant que l'ASM n'inflige un autre revers (2-0), au Parc cette fois, lors de la 31e journée.

Et alors qu'on se demandait si Paris n'allait pas rééditer sa performance tonitruante (3-0) de la 4e journée, à Louis II, il y un an presque jour pour jour, c'est au contraire le scénario de sa défaite au match retour qui s'est répété. Pour le grand bonheur et au grand mérite de l'ASM, qui a ouvert le score par Joao Moutinho (13e) et l'a doublé sur penalty par Fabinho (45+2) après une faute de David Luiz, auteur d'une piètre performance.

Sanctionné, le Brésilien a été remplacé en seconde période par Thomas Meunier et c'est Serge Aurier qui a glissé dans l'axe. L'Ivoirien a eu le malheur de marquer contre son camp (80e) après qu'Edinson Cavani eut réduit l'écart de la tête (63e). Marquinhos, sur le banc, sait que son heure est proche pour verrouiller la charnière avec Thiago Silva, lorsque le capitaine sera rétabli (hanche).

Plus que le résultat, logique, et le recul à la 3e place, c'est le contenu ou plutôt le manque de contenu qui interpelle côté parisien, où malgré la titularisation de Marco Verratti (en remplacement de Javier Pastore forfait), les joueurs ont paru souvent perdus sur le terrain et ont souvent couru dans le vide. Signe que le changement tactique d'Unai Emery a du mal à être assimilé.

Côté Monégasque, après la qualification en Ligue des champions, le mois d'août se termine en beauté, avec une première place à la clé, ex aequo avec Guingamp (7 pts). Une performance qui porte la griffe de Leonardo Jardim qui a gagné sur ce match son duel tactique face à Unai Emery