L’ogre parisien est-il intouchable cette saison en France ? Thomas Meunier et ses coéquipiers vont-ils offrir un sixième sacre de champion en sept années, une cinquième Coupe de France consécutive et une sixième Coupe de la Ligue de suite au Paris Saint-Germain ? C’est en tout cas que le triple challenge qui sera lancé cette saison, en plus de celui d’enfin aller au bout en Ligue des Champions.