La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi soir avec la troisième journée de la phase de poules. Suivez les rencontres en direct commenté dès 21h.

Après son partage convaincant samedi face à Chelsea, le Manchester United de Romelu Lukaku et Marouane Fellaini affronte la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, ancien héros des Reds Devils. Les Biancionneris ont également partagé ce week-end face à la Genoa et auront à coeur de l'emporter ce soir afin de renforcer leur première place en tête du groupe H. L'équipe de José Mourinho n'a pas le droit de perdre devant son public d'Old Trafford. Une victoire européenne redonnerait du crédit à l'entraîneur portugais, toujours à la traîne en championnat (10ème avec 14 points).

Nous serons également attentifs à la prestation d'autres Diables Rouges engagés sur les pelouses de Champions League ce soir. Après une longue absence, Kevin De Bruyne a effectué son retour en montant au jeu lors de l'éclatante victoire des Skyblues samedi (5-0 face à Burnley). KDB pourrait être titularisé par Pep Guardiola à l'occasion du déplacement de Manchester City au Shaktar Donetsk. Le group C est actuellement dominé par l'Olympique Lyonnais de Jason Denayer qui se déplace en Allemagne sur le terrain d'Hoffenheim.

Dans le groupe G, le Real Madrid de Thibault Courtois doit impérativement se reprendre après sa défaite 1-0 face au CSKA Moscou au cours de la 2ème journée. L'entraîneur espagnol Julen Lopetegui joue son avenir à la tête des Merengues avec la réception des Tchèques du Viktoria Plzen.

Coup d'envoi de ces rencontres à 21h.