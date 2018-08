L'attaquant de Barcelone aurait fait part de sa décision au sélectionneur intérimaire de l'Argentine, Lionel Scaloni. Selon des informations du quotidien argentin Clarín, le joueur du club blaugrana ne "".

"L'entraîneur annoncera, en temps voulu, la situation concernant Messi", a déclaré le porte-parole du Barca à l'AFP. Lionel Messi ne devrait donc pas prendre part aux matches face au Guatemela à Los Angeles le 7 septembre et contre la Colombie à New York quatre jours plus tard.

Cependant, le site web argentin Infobae stipule que Messi "prendra un peu de repos, ce qui ne signifie pas qu'il quitte la sélection".