Début de match à 100 km/h ! Un but sur hors-jeu signalé (à juste titre) après 40 secondes, puis une occasion nette dégagée par la défense de Tottenham quelques instants plus tard. Liverpool plantait le décor pendant que les joueurs locaux peinaient à résister.

Les deux équipes, qui proposent généralement un football basé sur la possession, se sont livrées une véritable bataille pendant les 90 minutes. La défense des Spurs, où la paire centrale Alderweireld/Vertonghen était alignée pour la deuxième fois cette saison (NdlR : elle avait fait ses preuves lors de la victoire 0-3 à Man U), en a bavé dans les premiers instants de la partie. Dembélé se contentait d’essayer de réguler et de poser le jeu des Londoniens, bousculé par le Gegenpressing prôné par Klopp.

Alors que les joueurs de Pochettino reprenaient du poil de la bête au fil des minutes, c’est via la montre de M. Oliver et la Goalline Technology que le but de Wijnaldum était validé (0-1) à quelques minutes du repos. "Ne vous en faites pas avec moi, tout va bien ! Liverpool mérite sa victoire car ils ont réussi à nous museler. C’est le genre de match que tu peux gagner ou perdre, mais nous nous améliorons quotidiennement", expliquait le Manager des Spurs après la deuxième défaite d’affilée.

Les espoirs de revenir dans la partie s’amincissaient une fois de plus quand Firmino (avec l’aide du poteau) poussait le ballon dans le but de Vorm, malgré une belle intervention défensive de Vertonghen (0-2). Un triste sort pour les Londoniens quand on regardait l’action de Lucas Moura, joueur du mois d’août en Angleterre, qui terminait sur le montant également quelques secondes plus tôt.

Le but anecdotique de Lamela dans les arrêts de jeu (1-2) n’enlevait pas le sentiment de maîtrise totale de la part des Reds.

L’homme fort de Liverpool ne cachait pas son engouement grâce à ce cinquième succès de rang. "Les gars ont très bien bossé et appliqué les consignes. C’était très intense. On mérite la victoire car on leur a posé problème pendant 85 minutes. C’était un super match entre deux bonnes équipes, Le football devrait toujours être comme cela."