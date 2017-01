"Je suis professeur d’éducation physique et de biologie. Je peux redonner cours quand je veux en Belgique."

Mais pour Luc Eymael il n’est pas encore question de reprendre le chemin de l’école. Parti entraîner en Afrique en 2010, l’ancien joueur de Virton et de Namur se plaît dans son dernier port d’attache, le Polokwane City FC, une petite équipe sud-africaine de Premier Soccer League où il réalise du très bon boulot avec une actuelle cinquième place…

"Mon équipe jouerait les playoffs 2 en Belgique. J’ai vu dernièrement un Eupen - Saint-Trond et je peux vous dire que cela joue plus vite ici. Et puis, les stades sont bien plus beaux en Afrique du Sud. Mon équipe, par exemple, possède deux enceintes à 100 mètres l’une de l’autre. La première, pour les gros matches, peut accueillir 50.000 fans et la seconde, utilisée pour les rencontres de moindre envergure s’appuie sur une capacité de 12.000 places. L’Afrique du Sud est le pays le plus pro où j’ai eu la chance de travailler. Je réalise du bon boulot avec mon club. Nous sommes cinquièmes alors que Polokwane ne vit que sa troisième saison en Division 1. Avant cela, son meilleur classement a été une onzième place. J’ai bonne presse ici et peut-être que de plus grands clubs s’intéresseront à moi."

(...)