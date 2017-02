Avant le match contre Middlesbrough, l’objectif d’Everton était de ne pas se retrouver largué dans la course à l’Europe. Pour Romelu Lukaku, il était triple : rester proche du wagon de tête, confirmer son quadruplé inscrit contre Bournemouth et battre le record de Duncan Ferguson, vieux de douze ans.

Pour effacer le buteur écossais des stats, le Diable devait planter ses 59 et 60e buts en Premier League et ainsi devenir le Toffee le plus prolifique de la compétition.

Sauf que Boro, candidat à la relégation, s’est montré plus solide que prévu. Et le Belge ne s’est créé qu’une seule grosse occasion, face à une défense qui n’a, il est vrai, pris que vingt-sept buts depuis le début de la saison. Une opportunité loupée lors d’un duel remporté par un très bon Victor Valdès à la demi-heure de jeu. Lancé à pleine vitesse, une situation qu’il adore, il est sorti perdant face à l’ex-portier du Standard.

Parfois imprécis, privé de ballons, malgré une possession de balle légèrement à l’avantage d’Everton, Lukaku s’est quasiment fait voler la vedette par Ademola Lookman, même pas vingt ans. Titulaire sur l’aile gauche, le jeune Anglais, qui jouait encore en League One il y a quelques semaines, s’est montré le plus dangereux dans une rencontre légèrement dominée par Middlesbrough. "Romelu reste toujours dangereux et travaille beaucoup pour l’équipe, mais il faut reconnaître les qualités du gardien", l’a défendu Ronald Koeman après la rencontre.

Du côté de Rom, qu’on a même vu un peu frustré avant la mi-temps, il faudra donc se montrer un peu patient pour écrire encore un peu plus l’histoire du club. Et récupérer sa place de meilleur buteur du championnat, chipée par le Chilien Alexis Sanchez, auteur d’un superbe match contre Hull City, avec un doublé à la clé.