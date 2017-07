L’émergence des réseaux sociaux a permis aux plus grands clubs européens de rivaliser d’imagination pour annoncer un transfert majeur. Cela n’a pas empêché Paul Pogba et Romelu Lukaku d’innover. Le médian français a, via une vidéo publiée sur son compte Instagram, officialisé la venue de l’attaquant à Manchester United. "Rendez-vous demain à l’entraînement", y raconte Romelu Lukaku, provoquant l’étonnement de son nouvel équipier.