Onze jours après avoir mis fin, d’un commun accord, à sa collaboration avec le Standard après une nouvelle contre-performance à l’Union Saint-Gilloise (que les Liégeois recevront ce vendredi soir), Aleksandar Jankovic tente de se ressourcer.

En arrivant au Standard, le coach serbe savait dans quoi il s’embarquait. "Il y a deux types d’entraîneurs, ceux qui ont été virés et ceux qui vont l’être. On accepte cette réalité quand on signe un contrat" , avait-il précisé lors de son intronisation le 6 septembre 2016 pour une durée de trois ans.

Sept mois plus tard, Bruno Venanzi prenait déjà congé de son entraîneur. Aujourd’hui, il est encore trop tôt dans le chef du Serbe pour revenir sur cet épisode douloureux.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.