À la question de savoir si Witsel peut rester compétitif au plus haut niveau et entrer ainsi en ligne de compte lors des prochaines échéances de notre équipe nationale, l’ancien préparateur physique des Diables Rouges répond par l’affirmative. Tout en se gardant bien de rejoindre la meute, celle qui prétend mordicus que la compétition chinoise va inexorablement et pour de bon entamer son crédit aux yeux de Roberto Martinez. "Personne ne peut douter du professionnalisme d’Axel. Une dizaine de jours avant qu’il ne boucle ses valises pour Tianjin, il m’a contacté pour que je l’accompagne dans son travail en solitaire qui a consisté à transpirer deux heures par jour et une semaine durant. Il aurait fort bien pu consacrer tout ce temps à se la couler douce. Au contraire, il a donné une preuve supplémentaire de son amour du métier tout en se montrant très disponible."