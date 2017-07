Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, pourrait prochainement se lancer dans le monde du football.

L’homme d’affaires américain, aidé par un fonds d’investissement, voudrait s’offrir un club de Premier League.

Selon The Sunday Times, le 5e homme le plus riche de la planète est sur le point de faire une offre de plus d’un milliard d’euros pour racheter Tottenham.

Un montant qui ne devrait pas convaincre les propriétaires du club londonien qui demandent près de 2 milliards d’euros.

Tottenham est côté en bourse et bénéficiera prochainement d’un nouveau White Hart Lane.