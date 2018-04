Le club a décidé de se renforcer, en vue de la prochaine saison. Après le départ de Nathan Tumson pour Jemeppe, Pont-à-Celles avait besoin d’un gardien. « On a trouvé un accord avec Grégory Delwarte », explique Olivier Brismez, le directeur technique des Buzétois. « C’est un gardien de 40 ans qui est solide et expérimenté. »

Il est passé par Roda, le Patro Maasmechelen, Mons, le Dynamo Bucarest, les Francs Borains, Tournai, Ostende, La Louvière ou encore Acren.

Le club a également trouvé un accord avec Orlando Marra. L’ancien joueur de Solre-sur-Sambre revient au sein d’une équipe qu’il connaît bien. Ce sont deux bonnes pioches pour Roch Gérard. « On cherche encore un défenseur et un jeune élément offensif. On va également travailler sur la P3. Il nous faut deux flancs et un attaquant. »