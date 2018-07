Non, il ne restera pas à Anderlecht la saison prochaine. Non, il ne retournera pas non plus à Newcastle, là où il avait signé en provenance de La Gantoise il y a deux ans. À 26 ans, Matz Sels a accepté de faire une croix sur le championnat anglais pour déposer ses valises dans un troisième pays. Le portier belge a paraphé un bail de quatre années avec le Racing Strasbourg, club de Ligue 1, pour un montant d’environ 4 millions d’euros.

De quoi évidemment réjouir le président du RCSA, Marc Keller. "Je suis très heureux qu’il ait choisi le Racing. Nous étions à la recherche d’un gardien expérimenté. C’était une priorité pour le club. Matz doit apporter son vécu au niveau international, aussi bien avec ses différents clubs qu’au contact de l’équipe nationale de Belgique."

Même s’il renonce à un retour en Premier League, le natif de Lint ne voit pas cela comme un pas en arrière. "C’est une belle épreuve, un championnat difficile avec de grandes équipes, ça donne envie !", a-t-il réagi sur le site de son nouveau club où il retrouvera son ancien équipier à Gand Stefan Mitrovic mais aussi l’ex -buteur de Courtrai Idriss Saadi. "Le Racing a fait un effort pour me recruter. Je donnerai le maximum ici. C’est un super challenge."

Le quatrième gardien des Diables Rouges en a profité pour évoquer son absence à la Coupe du Monde. "J’étais déçu mais ça fait partie de la vie d’un footballeur. Après, je suis allé supporter mon équipe nationale. Je n’ai pas renoncé et je ferai mon possible pour retrouver le maillot des Diables Rouges."

Et par la même occasion, il enterre la hache de guerre entre la Belgique et la France, son nouveau pays d’accueil. "Je n’en veux pas à la France", assure-t-il. "Parfois, en Belgique, on a dit que c’était injuste et que la meilleure équipe était celle des Diables Rouges. Mais quand on a battu l’Uruguay, l’Argentine, la Belgique et la Croatie, c’est qu’on a tout simplement mérité d’être champions du monde."

Pour rappel, Matz Sels avait été prêté la saison dernière à Anderlecht par Newcastle United. Il n’avait en effet jamais pu vraiment convaincre en Premier League, championnat qu’il avait rejoint en 2016 grâce à ses excellentes prestations sous le maillot de La Gantoise et son titre de meilleur gardien de Pro League en 2015.