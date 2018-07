Le site Soccerex a publié son classement annuel des espoirs les plus onéreux. Sans suprise, c'est Kylien Mbappé qui s'empare de la première place. En revanche, aucun Belge ne figure dans le Top 20.





Derrière la pépite française, auteur d'une saison époustouflante, tant au PSG qu'avec les Bleus en Coupe du monde, on retrouve une paire mancunienne. Loin derrière Mbappé, dont la valeur est estimée à 192,320 millions d'euros, on retrouve sur le podium l'Anglais Marcus Rashford (United, 89,173 millions) et le Brésilien Gabriel Jésus (City, 88,039). Découvrez la suite du classement ci-dessous :





Pour établir son classement, Soccerex s'est basé sur l'analyse des critères suivants, communs à tous les participants : les sélections en équipe nationale, les minutes jouées, les goals marqués, les blessures, la valeur médiatique et les qualitiés techniques.





Sur les 20 joueurs retenus, il est intéressant de remarquer qu'une majorité d'entre eux (13) joue dans son championnat domestique. On remarque également que ce sont les joueurs offensifs qui valent le plus (15 sur 20, un seul gardien de but).





Enfin, sans surprise, c'est l'Europe qui fournit le plus gros contingent avec 13 joueurs (la France remporte d'ailleurs la palme avec cinq d'entre eux). Vient ensuite l'Amérique du sud avec trois représentants, puis celle du Nord, avec les deux restants.